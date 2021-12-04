Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогоды

Снегопад, метель, дорога, авто / фото: sai.gov.ua

В воскресенье, 5 декабря, в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью на юго-востоке дождь, днём на крайнем западе Украины местами небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица, рассказали в Укргидрометцентре.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза; днём от 3° тепла до 2° мороза, в южной части 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности

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В субботу, 4 декабря, в украинских Карпатах установлена значительная опасность схода лавин, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указывается в сообщении в Telegram.

Когда ждать резкого ухудшения погоды

Обратим внимание, что по данным радара погоды Ventusky, в начале следующей недели в Украине ожидаются обильные осадки в виде снега.

В понедельник, 6 декабря, снежный фронт накроет почти всю Украину, кроме восточных и южных областей.

Во вторник и среду, 7 и 8 декабря, мощных снегопадов стоит ожидать в Винницкой и Житомирской областях.

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