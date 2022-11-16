Украину накроет мокрый снег и мороз: синоптики объявили I уровень опасности и назвали дату

Украину накроет мокрый снег и морозы / УНИАН

Погода в Украине испортится уже в ближайшие дни. До конца недели нашу страну накроет мокрый снег, а не дорогах ожидается гололед.

В среду, 16 ноября, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дождь с мокрым снегом.

По данным метеорологов, в западных и северных областях ночью небольшой, а днем пройдет умеренный дождь, на севере страны и в Карпатах он будет с мокрым снегом.

"На остальной территории без существенных осадков, днем в центральных и восточных областях небольшой дождь. Ночью и утром в южной части туман. На остальной территории страны – местами", – говорится в сообщении.

Кроме того, днем в северо-восточных областях местами возможно налипание мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом в северной части и центральных регионах на восточный. Скорость – 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на востоке Украины 1-4° мороза. Днем синоптики прогнозируют 3-8° тепла, а на юге страны – 7-12°.

В столице Украины и Киевской области 16 ноября погода также будет облачной. Ночью существенных осадков не прогнозируют, но днем местами возможен умеренный дождь с мокрым снегом.

Погода с 17 по 20 ноября

В Укргидрометцентре предупреждают об изменении погодных условий на территории Украины с 17 по 20 ноября.

"В связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3-8 см", – сказано в сообщении.

По прогнозам, местами возможно налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с, на дорогах страны будет гололедица I уровня опасности, желтый.

В эти дни ожидается постепенное понижение температуры 17-18 ноября до 1-6° мороза, 19-20 ноября местами до 8- 10° мороза.

Погода в Украине в ноябре

Как сообщает народный синоптик Стас Щедрин, кроме похолодания в Украине будет и дожди со снегом.

После 6 ноября наступит время похолодания - в некоторых регионах "минусовая" температура воздуха будет даже днем.

"Ориентировочно от 1 до 6 ноября в большинстве областей будет преобладать относительно теплый характер и иногда местами будут покапывать небольшие дожди. А вот уже от 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период", - сказал синоптик.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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