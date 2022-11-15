Врежет мороз -17 и завалит сугробами снега: Украину ждет ненастный месяц

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в первый месяц зимы порадует снегом. В декабре стоит ждать и сильных морозов, и похолодания, и вьюгу.

Как сообщает синоптик начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, в Украине метеорологическая зима начинается в первой декаде декабря. Этого следует ожидать и в текущем году.

"Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны, поскольку были годы, когда на юге Украины по температурным показателям зимы не было", - сообщил синоптик.

Не исключено, что и в этом году в приморских регионах метеорологическая зима вообще может не наступить.

По словам Билыка, обычно самым холодным в Украине месяцем является февраль, а точнее - конец января - начало февраля. Декабрь же, обычно, самый теплый месяц зимы.

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что в декабре будет много снежных дней, иногда даже с сильными осадками. Температура в середине месяца в Киеве будет снижаться до -10 днем и до -17 ночью.

В книге народного синоптика Леонида Горбаня говорится, что с 6 декабря ударят небольшие морозы, возможен снег. А вот Новый 2023-й год украинцы будут встречать с мокрым снегом и оттепелью.

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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