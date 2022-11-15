УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Врежет мороз -17 и завалит сугробами снега: Украину ждет ненастный месяц

15 ноября 2022, 04:10

Температура в середине декабря в Киеве будет снижаться до -10 днем и до -17 ночью.

Погода, погода в Украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в первый месяц зимы порадует снегом. В декабре стоит ждать и сильных морозов, и похолодания, и вьюгу.

Как сообщает синоптик начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, в Украине метеорологическая зима начинается в первой декаде декабря. Этого следует ожидать и в текущем году.

"Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны, поскольку были годы, когда на юге Украины по температурным показателям зимы не было", - сообщил синоптик.

Не исключено, что и в этом году в приморских регионах метеорологическая зима вообще может не наступить.

По словам Билыка, обычно самым холодным в Украине месяцем является февраль, а точнее - конец января - начало февраля. Декабрь же, обычно, самый теплый месяц зимы.

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что в декабре будет много снежных дней, иногда даже с сильными осадками. Температура в середине месяца в Киеве будет снижаться до -10 днем и до -17 ночью.

карта погоды

В книге народного синоптика Леонида Горбаня говорится, что с 6 декабря ударят небольшие морозы, возможен снег. А вот Новый 2023-й год украинцы будут встречать с мокрым снегом и оттепелью.

Читайте такжеПриметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачу

Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

Врежет мороз -17 и завалит сугробами снега: Украину ждет ненастный месяц

03:30

Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

03:20

Божественный салат Черный жемчуг на Новый год 2023: рецепт настоящего деликатесаВидео

02:53

Лавровое дерево дома принесет богатство и убережет от беды: какие еще приметы с ним связаны

02:04

Знаменитая украинская спортсменка похвасталась гром-бедрами в спортивном мини

Реклама
01:35

Китай начнет помогать РФ в войне против Украины при одном условии – КусаВидео

01:24

Пытали током и топили в воде: жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупацииВидео

00:51

Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяцаВидео

00:10

Военный 7 часов ехал в тамбуре: в Укрзализныце рассказали детали скандала из-за "плохого запаха"

14 ноября, понедельник
23:41

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

23:40

Если республиканцы получат большинство на выборах, помощь Украине не изменится - Бала

23:00

В самом Херсоне много оккупантов, они переоделись в гражданскую одежду - советник мэра городаВидео

22:38

Потеря потерь: Джиму Керри и наследнику Степана Бандеры запретили въезд в РФ

22:36

Создали большую проблему: полковник СБУ рассказал, что происходит в освобожденном ХерсонеВидео

22:24

Будут контрнаступать до последнего: ВСУ не согласятся на любые компромиссы - ЗалужныйВидео

22:09

"Запомните мои слова": близкая подруга Елизаветы II назвала печальный конец для Меган Маркл и ГарриВидео

21:40

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время годаВидео

21:13

Янина Соколова высказалась об отношениях с Андреем Хлывнюком после скандального фото

20:59

"Затишье настораживает": Коваленко заявил, что РФ может ударить по Украине иранскими ракетамиВидео

20:48

Генасамблея ООН обязала РФ выплатить Украине репарацииВидео

Реклама
20:42

В СНБО назвали две главные угрозы для ХерсонаВидео

20:41

Как избавиться от головной боли без обезболивающих: эффективные способы

20:40

Украина сможет пережить военную зиму: Кулеба назвал 10 необходимых для этого шаговВидео

20:30

Гороскоп на завтра 15 ноября: Раки смогут расслабиться, а Скорпионы должны поработать

20:12

Требует разговор с Путиным: президент Китая назвал свою версию переговоров с БайденомВидео

20:10

Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачуВидео

20:06

Кристина Остапчук рассказала, кто ее содержит: "Ему 85, у него большое наследство"

20:00

"Мирного пути нет": офицер ВСУ рассказал, как будет происходить освобождение КрымаВидео

19:53

"Вероятность такого сценария - 0%": Путин не согласится на вывод войск из Украины - оппозиционерВидео

19:35

"Победа Украины - плюс для США": эксперт рассказал, почему война не затянется до 2024 года

19:10

Заход из Беларуси будетмнение

19:03

Деоккупация продолжается: ВСУ продолжат контрнаступление даже зимой - ПодолякВидео

18:55

Выбрал сторону добра: в бою с российскими оккупантами героически погиб 25-летний уроженец Тайваня

18:16

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

18:01

Ядерное оружие и война в Украине: Байден и Си Цзиньпин сделали заявление после переговоровВидео

17:55

"Пушечное мясо" закончилось: Путин официально разрешил иностранцам служить в российской армииВидео

17:09

Как помыть посуду без моющих средств: 3 способа от опытных хозяек

17:07

Замучили в собственном погребе: "освободители" зверски убили семью фермеров на Херсонщине

16:38

Тодоренко оголилась на глазах у знаменитого спортсменаВидео

16:13

"На Москву наступать не будем": все, что известно о приезде Зеленского в ХерсонФотоВидео

Реклама
16:07

Госпереворот в Кремле неизбежен, и он будет внезапным – ПодолякВидео

15:50

В Украине пока не могут отменить отключение света: в ДТЭК заявили о серьезной проблемеВидео

15:48

"Внешне было понятно, что человек болеет": священник рассказал правду о здоровье Олега Винника

15:48

ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation

15:41

Украину заметет снегом и врежет мороз на этой неделе: синоптики назвали датуВидео

15:14

Влюблена в Зеленского, но замужем за Россией: Лолита сделала провокационное заявление

15:02

В Европарламенте готовятся объявить Россию страной-террористом на следующей неделеВидео

15:02

Простой тест по глазам: цвет глаз расскажет многое о вашем характереВидео

15:00

США заинтересованы в завершении войны до 2024 года, от этого зависит второй срок Байдена — Бала

14:37

"Кадырову привет!": на Херсонщине чеченцы так бежали от ВСУ, что бросили трупы всех своих солдатВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять