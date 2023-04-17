Украину накроет мощный циклон с Балкан: синоптик назвал даты нового "потопа"

По мере приближения атмосферных фронтов, интенсивность дождей усилится, предупредил Виталий Постригань.

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В Украине прогнозируют повышение уровня воды / Facebook В.Постригань

В понедельник, 17 апреля, ночью в Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Одесской, днем и в южных областях небольшой дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, на остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 4-9°, в большинстве восточных, Черниговской и Сумской областях 1-6° тепла; днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°, на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве в понедельник, 17 апреля, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Как уточнил в Facebook синоптик Виталий Постригань, несмотря на то, что в ближайшее время погоду в центре Украины будет мощный антициклон "Петра", который не принесет существенных осадков, в дальнейшем Украина попадет под влияние циклона "Свен", который перемещается с Балкан.

"Атмосферное давление начнет падать, и днем 19 апреля ждем очередную порцию дождей. Температурный фон не изменится", — подчеркнул он.

Синоптик предупредил, что по мере приближения атмосферных фронтов, к 20 апреля, интенсивность дождей усилится.

Карта осадков в Украине / Facebook В.Постригань

Дождевая погода прогнозируется практически до конца апреля, добавил Постригань и уточнил, что пиковые значения половодья ожидаются 18-28 апреля, поэтому вода еще будет прибывать.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких областях Украины произошел значительный подъем уровня воды в связи с обильными паводками.

Из-за весеннего половодья на севере Украины подтоплено 500 домохозяйств, сообщили в ГСЧС. Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

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