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Ледяной дождь и снежный "апокалипсис": в Украину идет настоящий Армагеддон

15 февраля 2023, 18:45
Зимняя вьюга к концу февраля окутает всю Украину. Снега наметет почти до 47 сантиметров.
погода в украине, прогноз погоды
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу февраля резко ухудшится. По прогнозу синоптиков, будут метели, ледяной дождь и сугробы местами до 47 сантиметров.

Метеосайт Ventusky сообщает, что начнутся метели утром 25 февраля.

Особенно это касается северных, отчасти центральных и западных областей. На востоке и частично в центре ожидается дождь, сильный туман. Такая погода продлится до конца суток.

видео дня

Утром 26 февраля масштаб метелей расширится. При этом с северо-востока в направлении юго-запада ожидается замерзающий дождь и туман.

Утром 27 февраля вьюга наметет немало снега.

карта погоды

В частности, ожидается:

  • в Карпатах – до 47 см;
  • Киеве – 20 см;
  • Виннице – 19 см;
  • Чернигове – 14 см;
  • Черновцах – 12 см;
  • Черкассах – 6-7 см;
  • Хмельницком – 6 см.

Зимняя вьюга утихнет к вечеру 27 февраля.

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карта погоды

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

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