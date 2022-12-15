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Украину накроют метели и снежный ураган: синоптики предупредили о мощном циклоне

15 декабря 2022, 17:08
16 декабря циклон Erdmute будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины.
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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в декабре будет устраивать украинцам сюрпризы. Украину накроет мощный циклон 17-18 декабря.

Народный синоптик Станистав Щедрин отмечает, что в субботу, 17 декабря, на территорию Украины придет очередной циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а также грозы и метели.

В дневные часы субботы в западных и северных регионах будет наблюдаться мокрый снег, а в южных и восточных - сильные дожди. Тем временем в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут ливни с грозами и шквальным ветром.

На следующий день, в воскресенье, дожди отступят и заменят их снегопады, поскольку температура воздуха резко снизится. В то же время шквальный ветер не остановится и в сочетании со снегом образует настоящую метель.

Погода на 16 декабря

16 декабря циклон Erdmute будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на Виннитчину.

Синоптик Наталка Диденко сообщает, что ожидается мокрый снег с переходом в дождь, поскольку потеплеет, порывы ветра к штормовым и усложнение ситуации на дорогах.

"Циклоны целыми делегациями посещают сейчас Украину. Метет снегом, завывает штормовым ветром, временами вьюги, на дорогах - невесть что, налипает мокрый снег, увеличивается снежный покров", - сообщила Диденко.

В то же время на юге, по ее прогнозам, в восточных областях и большинстве центральных осадков не предполагается.

Температура воздуха будет достаточно высокой, в течение дня ожидается 0…+4 градуса, на юге +5…+9, в Крыму до +12 градусов, разве что по северу Украины будут наблюдаться небольшие "минусы".

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В Киеве 16 декабря ожидается мокрый снег с переходом в дождь, температура 0...+2 градуса. Такая погода будет продолжаться еще и в субботу, – предупредила Наталья Диденко.

А уже с воскресенья-понедельника осадки притихнут и даже возможные прояснения, но вместе с похолоданием.

В понедельник-вторник осадки прекратятся, однако морозы усилятся и ночью возможно до -12... -17 градусов.

"Но и это кратковременно, со среды снова столбики термометров поднимутся вверх", - отметила Наталья Диденко.

карта погоды

Погода в Украине в декабре 2022

Синоптики поделились прогнозом на последний месяц 2022 года. В Укргидрометцентре предполагают, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градусов для западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы. В других регионах температура воздуха в декабре будет близка к норме.

Украинцам беспокоиться не стоит - мощных снегопадом и никаких аномалий в этом году не будет.

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