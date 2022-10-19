Украину накроют снег и морозы: где и когда испортится погода

В Украину идут ночные морозы и мокрый снег, говорит прогноз погоды / Фото УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни серьезно испортится - в страну идет похолодание с дождями, мокрым снегом и ночными морозами. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, с 19 и до 24-25 октября Украину накроет циклон. Его атмосферные фронты принесут практически на всю территорию Украины, кроме южных регионов, дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер и существенное похолодание - столбики термометров будут колебаться ночью от 4° тепла до 5° мороза и до 0-6° днем, пишет ТСН.

"В южной части нашей страны снега пока не ждем, а вот на дожди природа будет щедрой", — прогнозирует Щедрин.

При этом похолодание в Украине продлится недолго. С 23-24 октября снова ожидается потепление до +15...+18°, свидетельствует прогноз погоды.

Согласно данным Укргидротцентра, погода в Украине изменится 19-20 октября. Синоптики говорят, что по стране пройдут дожди, 20 октября в Карпатах - с мокрым снегом. В большинстве областей местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью составит 1-8° тепла, днем похолодает до 4-10° тепла, в Карпатах будет еще холоднее - до 0°.

Как сообщал Главред, ноябрь в Украине начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.

Погода зимой в Украине будет почти без снега. Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать в январе, а осадки только поспособствуют будущему урожаю.

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