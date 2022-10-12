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Зима будет очень тяжелой: когда ждать аномальных морозов

12 октября 2022, 15:01

Погода будет снежной всего несколько недель, а морозов стоит ожидать значительных.

погода, прогноз погоды
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода зимой в Украине будет почти без снега. Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать в январе, а осадки только поспособствует будущему урожаю.

Эксперт Андрей Флис со ссылкой на исследование экваториального региона Тихого океана ENSO и систему долгосрочного прогнозирования UKMO говорит, что в целом в Украине ожидается меньше нормы показателя снежных осадков.

Меньше снега выпадет на юго-западе страны, а больше всего на юге Херсонщины, в Крыму, Одесской области.

Погода на декабрь в Украине

Погода на декабрь

Погода будет под влиянием высокого давления, поэтому не будет ни снегопадов, ни накопления снега. Нормальный уровень снежного покрова будет только в Одесской области, на юге Херсонщины и в некоторых частях Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

Погода на январь 2023

погода на январь 2023

Погода будет снежной, морозов стоит ожидать значительных. Кроме того, в некоторых частях Европы будут наблюдаться снеговые осадки, но температура воздуха будет недостаточно низкой, чтобы снег накапливался в низинах.

Погода на февраль

погода на февраль 2023

Снежный слой накопится на крайних севере и западе Украины в последний месяц зимы, тогда как на остальных территориях ожидаются умеренные снегопады.

Снег влияет на климат

"Снежный покров важен, поскольку при таянии снега увеличиваются запасы влаги в почве, используемой растениями летом. К тому же, снег влияет на тепловой режим почвы и воздуха, защищая землю от проникновения низких температур. В то же время, снег влияет и на температуру воздуха: он делает ее ниже", - говорит эксперт.

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Какой будет зима

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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