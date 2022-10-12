Зима будет очень тяжелой: когда ждать аномальных морозов

Погода будет снежной всего несколько недель, а морозов стоит ожидать значительных.
Погода зимой в Украине будет почти без снега. Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать в январе, а осадки только поспособствует будущему урожаю.
Эксперт Андрей Флис со ссылкой на исследование экваториального региона Тихого океана ENSO и систему долгосрочного прогнозирования UKMO говорит, что в целом в Украине ожидается меньше нормы показателя снежных осадков.
Меньше снега выпадет на юго-западе страны, а больше всего на юге Херсонщины, в Крыму, Одесской области.
Погода на декабрь в Украине
Погода будет под влиянием высокого давления, поэтому не будет ни снегопадов, ни накопления снега. Нормальный уровень снежного покрова будет только в Одесской области, на юге Херсонщины и в некоторых частях Харьковской, Сумской и Полтавской областей.
Погода на январь 2023
Погода будет снежной, морозов стоит ожидать значительных. Кроме того, в некоторых частях Европы будут наблюдаться снеговые осадки, но температура воздуха будет недостаточно низкой, чтобы снег накапливался в низинах.
Погода на февраль
Снежный слой накопится на крайних севере и западе Украины в последний месяц зимы, тогда как на остальных территориях ожидаются умеренные снегопады.
Снег влияет на климат
"Снежный покров важен, поскольку при таянии снега увеличиваются запасы влаги в почве, используемой растениями летом. К тому же, снег влияет на тепловой режим почвы и воздуха, защищая землю от проникновения низких температур. В то же время, снег влияет и на температуру воздуха: он делает ее ниже", - говорит эксперт.
Читайте такжеПриметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечь
Какой будет зима
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
Читайте также:
- Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицы
- Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минут
- Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецепт