Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температуры

Погода на февраль / pexels.com

Глобальное потепление не принесет новых волн тепла в Украину. В частности, зимой снова стоит ждать аномальных холодов.

Как говорит доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко, от теплых зим придется отвыкать.

"Сейчас заходим в другую цикличность, когда на фоне теплых дней будет все больше прохладных и даже очень холодных периодов с морозами и снегом. Это мы уже наблюдали в течение декабря, таким же будет и январь. Характерной приметой украинских зим становится контрастность. Этакие погодные качели", – отметила Бойченко, передает КП Украина.

По данным климатолога, нужно готовиться к новым перепадам температуры до 10 градусов в течение суток.

"Февраль, по некоторым прогнозам, может удивить теплой, практически весенней температурой. А потом снова – бабах, и стужа!", – предупредила Бойченко.

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Температура в феврале

А вот заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорит, что температура воздуха в феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.

По ее словам, в этот период 30 лет назад зима в Украине была достаточно теплой.

Однако количество дней с сильными морозами до -20° в 2022 году останется неизменным.

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Ранее синоптики дали неожиданный прогноз к концу зимы. Вторая десятидневка февраля будет в Украине весенней, прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. Он также анонсировал теплое начало весны.

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