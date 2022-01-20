Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температуры

По данным климатолога, нужно готовиться к новым перепадам температуры до 10 градусов в течение суток.
Глобальное потепление не принесет новых волн тепла в Украину. В частности, зимой снова стоит ждать аномальных холодов.
Как говорит доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко, от теплых зим придется отвыкать.
"Сейчас заходим в другую цикличность, когда на фоне теплых дней будет все больше прохладных и даже очень холодных периодов с морозами и снегом. Это мы уже наблюдали в течение декабря, таким же будет и январь. Характерной приметой украинских зим становится контрастность. Этакие погодные качели", – отметила Бойченко, передает КП Украина.
По данным климатолога, нужно готовиться к новым перепадам температуры до 10 градусов в течение суток.
"Февраль, по некоторым прогнозам, может удивить теплой, практически весенней температурой. А потом снова – бабах, и стужа!", – предупредила Бойченко.
Температура в феврале
А вот заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорит, что температура воздуха в феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.
По ее словам, в этот период 30 лет назад зима в Украине была достаточно теплой.
Однако количество дней с сильными морозами до -20° в 2022 году останется неизменным.
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Ранее синоптики дали неожиданный прогноз к концу зимы. Вторая десятидневка февраля будет в Украине весенней, прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. Он также анонсировал теплое начало весны.
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