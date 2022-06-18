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Украину зальет дождями: синоптики предупредили о мощных грозах в половине областей

18 июня 2022, 10:58

В нескольких регионах стоит готовиться к грозе, было объявлено штормовое предупреждение.

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Погода в Украине – синоптики предупредили о мощных грозах в половине областей/ pixabay.com, ua.depositphotos.com

Погода в Украине в субботу, 18 июня, ухудшится. В половине областей ожидаются грозы.

По данным Укргидрометцентра, ухудшение погоды затронет юг, восток и центр Украины.

Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.

"18 июня в центральных, южных, днем и в восточных областях гроза (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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Погода в Украине – синоптики предупреждают о дождях/ Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что 18 июня в течение дня температура воздуха будет держаться на уровне +20...+27 градусов. В Киеве в субботу ожидается максимально около +25 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз на июль. Погода в Украине в июле будет переменчивой. Как прогнозируют синоптики, стоит ждать холода и жары, а пасмурных дней с дождями будет немало.

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