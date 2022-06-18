Украину зальет дождями: синоптики предупредили о мощных грозах в половине областей

В нескольких регионах стоит готовиться к грозе, было объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине в субботу, 18 июня, ухудшится. В половине областей ожидаются грозы.
По данным Укргидрометцентра, ухудшение погоды затронет юг, восток и центр Украины.
Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.
"18 июня в центральных, южных, днем и в восточных областях гроза (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что 18 июня в течение дня температура воздуха будет держаться на уровне +20...+27 градусов. В Киеве в субботу ожидается максимально около +25 градусов.
Напомним, синоптики дали прогноз на июль. Погода в Украине в июле будет переменчивой. Как прогнозируют синоптики, стоит ждать холода и жары, а пасмурных дней с дождями будет немало.
Читайте также:
- Украина поплывет: синоптики предупредили об атаке мощных гроз и ливней
- Врежет невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июль
Автор: Алёна Воронина