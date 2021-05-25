УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание

25 мая 2021, 22:50
Прослушать новость
Остановить

Конец мая в Украине будет дождливый и холодный, как и прогнозировали синоптики.

Погода
Погода в Украине будет с грозами / pixabay

Погода в Украине будет до конца мая холодной. Синоптики прогнозируют дожди и сильное снижение температуры.

В среду, 26 мая, дожди возможны в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской - с грозами. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха +19 +24 на западе и севере, а в остальных регионах +22 +27.

В Киеве в среду +20 +22 днем, +12 +14 ночью, возможны дождь и гроза.

В четверг, 27 мая, грозовые осадки охватят север, часть центра и запад. На юге, востоке и части центральных областей будет ясно и солнечно. Температура в этот день немного повысится, а на востоке и юге будут почти летние +28 градусов.

В Киеве +22 +24, ночью +13 +15, возможны дождь и гроза.

В пятницу, 28 мая, по всей стране ожидаются грозы и дожди, температура будет такой же, что и днем раньше.

Читайте такжеМощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области

В Киеве +22 +24 днем, +13 +15 ночью, возможна гроза.

В субботу, 29 мая, будут сильные дожди по всей стране, на востоке - грозы. Температура снизится на несколько градусов, особенно это почувствуется на западе +15 +19, на востоке +23 +27, а на остальной территории от +18 до +24 градусов.

В Киеве - ливень, похолодает до +18 +20, ночью +13 +15 градусов.

30 мая температура уже снизится по всей стране +15 +24. Сильные дожди почти повсюду, кроме юга.

В Киеве дожди, днем +18 +20, ночью +10 +12.

Читайте такжеВ июне Украину ждет опасная погода - климатолог

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
погода Погода в Украине Погода на неделю
Сейчас вы просматриваете новость «Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинкиС Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки Беларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса RyanairБеларуси объявили воздушный бойкот, Минск ответил на обвинения из-за рейса Ryanair В Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всехВ Украине объявили о подорожании электроэнергии: кто будет платить больше всех Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на ЕвровиденииФронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении

Последние новости

00:51
Нападал в супермаркетах: в Киеве на Оболони орудовал "туалетный" насильник
00:19
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
00:01
Гороскоп на сегодня 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
25 мая, вторник
23:55
В США придумали, как накажут Беларусь из-за задержания Протасевича Видео
23:35
Врачи назвали серьезную опасность сирени Видео
Реклама
22:55
Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери Видео
22:50
Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание Видео
22:33
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:09
Эксперт откровенно высказался о возможной встрече Зеленского с Байденом Видео
22:00
Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину Видео
21:44
"Есть проблемы": сексолог рассказала, на какой признак в спальне нужно обратить внимание Видео
21:31
Госстат обнародовал печальные данные о продолжительности жизни украинцев Видео
21:25
У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске Видео
21:21
Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью Фото Видео
21:15
Деменция: как использовать музыку, чтобы улучшить мышление Видео
21:07
Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
21:05
В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича Видео
20:52
Названы приметы для привлечения благополучия, денег и удачи Видео
20:49
Кризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси мнение
20:18
Выяснилось, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей
Реклама
20:18
"Это полный бред": эксперт раскритиковал идею Минобороны насчет Железного купола Видео
19:55
"Подбегает и шлепает": в Москве мужчина бегает в метро и хватает девушек за попу Видео
19:45
Грозовую погоду насулили четырем областям Украины: синоптик назвал погодных лузеров Видео
19:42
В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе Видео
19:41
Макрон прошелся по санкционной политике против России
19:09
Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси Видео
19:01
В Беларуси на два месяца арестовали девушку Протасевича: в чем ее обвиняют Видео
18:58
Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно
18:46
Как на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с Лукашенко мнение
18:45
В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения Видео
18:42
Мощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области Фото Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:38
В Укрпочте поведали, продолжат ли доставлять посылки в Беларусь Видео
18:21
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Видео
17:50
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" актуально
17:50
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
17:46
В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей Видео
17:10
Власть в Украине должна ликвидировать коррупционные схемы и не мешать бизнесу – эксперт
17:06
Кремль назвал точную дату встречи Байдена и Путина: что обсудят Видео
17:00
Под Черновцами драка двух соседок завершилась трагедией для неродившегося ребенка Видео
Реклама
16:55
Как в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров Видео
16:42
Планы увеличить налоги идут вразрез с ускорением экономического роста – эксперт
16:26
Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении Видео
16:23
В ОП заявили о выходе на "финишную прямую" в вопросе запуска рынка земли
16:20
Facebook начал "охоту" на подконтрольные Кремлю российские СМИ Фото Видео
16:13
CNN объявил дату и место встречи Байдена и Путина Видео
15:58
Хотела продать дитя за водку и морила голодом: в Одессе горе-матери вернут двух девочек Видео
15:52
Филип Моррис оборудует все бездымные устройства технологией проверки возраста
15:47
Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео
15:37
Двигался там и щекотал: в Тернополе таракан среди ночи залез в ухо ребенку
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять