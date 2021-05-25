Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание

Погода в Украине будет с грозами / pixabay

Погода в Украине будет до конца мая холодной. Синоптики прогнозируют дожди и сильное снижение температуры.

В среду, 26 мая, дожди возможны в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской - с грозами. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха +19 +24 на западе и севере, а в остальных регионах +22 +27.

В Киеве в среду +20 +22 днем, +12 +14 ночью, возможны дождь и гроза.

В четверг, 27 мая, грозовые осадки охватят север, часть центра и запад. На юге, востоке и части центральных областей будет ясно и солнечно. Температура в этот день немного повысится, а на востоке и юге будут почти летние +28 градусов.

В Киеве +22 +24, ночью +13 +15, возможны дождь и гроза.

В пятницу, 28 мая, по всей стране ожидаются грозы и дожди, температура будет такой же, что и днем раньше.

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В Киеве +22 +24 днем, +13 +15 ночью, возможна гроза.

В субботу, 29 мая, будут сильные дожди по всей стране, на востоке - грозы. Температура снизится на несколько градусов, особенно это почувствуется на западе +15 +19, на востоке +23 +27, а на остальной территории от +18 до +24 градусов.

В Киеве - ливень, похолодает до +18 +20, ночью +13 +15 градусов.

30 мая температура уже снизится по всей стране +15 +24. Сильные дожди почти повсюду, кроме юга.

В Киеве дожди, днем +18 +20, ночью +10 +12.

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