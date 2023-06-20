Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливни

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине будет дождливой и местами с грозами 21 июня. Как сообщают синоптики, максимально температура воздуха поднимется до +29 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что дожди и грозы ночью ожидаются местами в северных, центральных и восточных областях.

Днем в Украине, кроме большинства западных и северных областей также ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и ураган.

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В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на западе страны 10-15°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

Согласно прогнозу синоптиков только в четверг, 22 июня, обойдется без дождей.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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