УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливни

Мария Тупик
20 июня 2023, 22:15 обновлено 20 июня, 22:15
36
В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Погода, погода в Украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине будет дождливой и местами с грозами 21 июня. Как сообщают синоптики, максимально температура воздуха поднимется до +29 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что дожди и грозы ночью ожидаются местами в северных, центральных и восточных областях.

Днем в Украине, кроме большинства западных и северных областей также ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и ураган.

видео дня

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на западе страны 10-15°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

Согласно прогнозу синоптиков только в четверг, 22 июня, обойдется без дождей.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Читайте также"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогноз

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливни

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливни

22:15 Синоптик
На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

21:48 Украина
Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:28

Как правильно – "паперовий стакан" или "паперова склянка": Авраменко удивил ответом

22:27

Что лучше - листовой или гранулированный чай: как сделать правильный выбор

22:15

Ураган будет везде: в Украину несется сильная гроза и ливниВидео

21:57

Нежные дедушкины объятия: старшая дочь Уиллиса показала первое фото с внучкой

21:48

На юге наступают ВСУ, но главный удар еще впереди - Маляр

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:58

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

20:53

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:50

Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысячВидео

20:10

Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
19:49

Бесстрашные авантюристы: четыре знака, которые не боятся рисковатьВидео

19:37

Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

19:20

Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружиемнение

19:15

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:13

"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогнозВидео

18:32

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

18:30

Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"Видео

18:11

Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

18:05

"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

17:49

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

17:37

Как сделать фантастические котлеты с аппетитной корочкой: безумный трюк сведет с ума

Реклама
17:30

Как спать во время жары: лучшие позы, пижамы и другие хитрости

17:15

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС: Буданов заявил о самом страшномВидео

16:48

Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:43

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

16:40

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дниВидео

16:36

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

16:30

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - КочетковВидео

16:10

РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

15:48

Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

15:45

Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожаяВидео

15:43

"Угроза есть всегда": в ГУР раскрыли риски применения Россией ядерного оружия

15:18

Нужна крышка и полотенце: женщина показала невероятный лайфхак для уборкиВидео

15:18

Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал, от чего зависит решение Альянса

15:05

Женщина натерла лицо яйцом и показала, какую проблему это помогло решитьВидео

14:56

Они были на каждом столе: такие бутерброды из 90-х сметали со стола за минуту - рецептВидео

14:49

Теракт на "Крымском титане": эксперт объяснил, кто больше всего пострадает

14:40

В Чехии предупредили: войну в Украине могут заморозить из-за истощения Запада

13:48

Взяла разгон от Дюка: Регина Тодоренко собралась в Одессу

13:47

Передача Украине истребителей F-16: в Госдепе раскрыли вероятный сценарий

13:38

РФ передала Венгрии украинских пленных, но Будапешт все скрыл от УкраиныВидео

Реклама
13:11

Дорофеева показала, как зацеловывает КацуринаВидео

13:09

Легко задеть и обидеть: три самых добросердечных знака зодиакаВидео

13:02

Тимур Мирошниченко впервые показал, как выглядит его приемный сын

12:49

РФ надо "вырубить": как Украине защититься от новой агрессии Москвы – эксперт

12:45

Розовые меха, кожа, короткие ноги: Тина Канделаки и ее антистиль

12:22

Два действенных совета для спасения урожая: как защитить помидоры от фитофторы

12:21

Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делатьВидео

12:20

Головоломка, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды

11:59

Мечта каждого коллекционера: пластинки времен СССР, которые стоят кучу денег

11:56

"РФ хочет казаться чокнутой": Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять