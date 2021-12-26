В Чернигове во время снегопада произошло уникальное природное явление

Погода в Украине / facebook.com

В Чернигове 25 декабря начал идти обильный снег, после чего раздался гром и была молния.

Как пишут местные жители, небо резко потемнело и видимость была нулевой.

"А потом внезапно раздался громкий взрыв и что-то блеснуло за окном. Мое первое мнение было, что это, возможно, что-то взорвалось — в доме или на предприятии. Настолько это было неожиданно - зимой, во время такого снегопада - и вдруг гром! Это было как в каком-то фантастическом фильме", — рассказывала очевидца Елена Лазун.

Непогода стихла через 10-15 минут. А через час уже сияло солнце, ветер стих.

"Старшие люди говорят, что это такая примета народная – если гром в декабре, то будет очень суровая зима. В социальных сетях много пишут о том, что это плохой знак, он пророчествует, мол, войну. Одна моя знакомая говорит, что уже видела такой гром и молнию зимой много лет назад, и тогда ничего удивительного ни в стране, ни в городе не случилось", - рассказала Елена Лазун.

Реклама

Редкое природное явление

Местной жительнице Ольге Деркач удалось зафиксировать зимний гром на видео.

"За свои 30 лет это вижу впервые! Гроза во время снега!", - отметила она.

Зимняя гроза – довольно редкое явление, но имеет свое естественное объяснение.

Читайте такжеПотепление будет недолгим: украинцам дали ледяной прогноз со снегопадами

"При прохождении куподождевого облака наблюдался грохот грома, сильный заряд снега и порывистый ветер. Синоптическая ситуация - котловина с холодным фронтом. Зимняя гроза - довольно редкое явление", - написал в Facebook метеоролог Юрий Сибирцев.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

Читайте также: