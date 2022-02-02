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В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогоде

2 февраля 2022, 11:40

Уже к вечеру страну завалит снегом - в некоторых регионах снежный покров составит около 150 см. Температура воздуха вырастет, но 3 февраля мороз усилится.

погода, зима, снег
Украину завалит снегом / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет снежной и морозной. Синоптик прогнозирует, что к вечеру сегодняшнего дня страну завалит снегом - в некоторых регионах снежный покров составит около 150 см.

Согласно данным радара погода Ventusky, к вечеру 2 февраля в Карпатах выпадет до полтора метра снега. На северо-востоке снежный покров составит до 22 см.

5 февраля в Черниговской области ожидается слой снега до 22 см, в Сумской - до 26 см, в Харьковской до 20 см. В части Житомирской и Хмельницкой областях - до 15 см.

6 февраля в Карпатах синоптики прогнозируют до 140 см снежного покрова, в Черниговской области - 22 см, на Сумщине - до 24 см, на Харьковщине - до 22 см.

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В пресс-службе ГосЧС предупредили, что в Карпатах сегодня объявлено штормовое предупреждение. Существует угроза схождения лавин в горах. Речь идет о высокогорьях Закарпатья, горах Прикарпатья и Львовской области.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 2 февраля, на погоду в Украине будут влиять два циклона со своими атмосферными фронтами. Во многих областях будет облачная, влажная и ветреная погода.

Один из циклонов разместится над территорией Беларуси и принесет в западные и северные области Украины снег и мокрый снег. Второй циклон сформируется над Черным морем и приведет к выпадению мокрого снега и дождя над южной и юго-восточной частями Украины. В большинстве областей на дорогах будет скользко.

Погода в Украине на сегодня / facebook.com/UkrHMC

Температура воздуха немного вырастет, но ненадолго - в четверг, 3 февраля, мороз усилится.

Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, южных и Днепропетровской областях ночью 0-5° мороза, днем ​​1-5° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​5-9° мороза. В Крыму ожидается дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

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Как сообщал Главред, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует, что погода в Украине в феврале 2022 будет зимней, преждевременного прихода весны ждать не стоит.

В феврале среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат будет немного холоднее - до 6 градусов мороза. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут подниматься до 4 градусов тепла.

При этом в последний месяц зимы выпадет приблизительно на треть меньше осадков, чем в январе.

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