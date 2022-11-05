В Украине ударят морозы до -15 : когда ждать сильного похолодания

Когда ждать сильного похолодания / УНИАН

Погода в Украине пока радует украинцев, но морозы не за горами. Вскоре температура воздуха опуститься до -15 градусов.

Похолодает с 14 ноября. Сначала столбики термометров покажут -1 градус днем и -5 градусов ночью, пишет 24 канал.

Сильное похолодание накроет Украину с 27 декабря. Тогда синоптики обещают в Киеве до -6 градусов днем и до -8 градусов ночью. Кроме того, снег начнет идти практически каждый день.

Еще больше похолодает в декабре. Снег покроет землю толстым белым слоем, а температура воздуха ночью опустится до -14 градусов. Во второй декаде месяца –15 градусов прогнозируют даже днем.

Погода в ноябре

Как сообщает народный синоптик Стас Щедрин, кроме похолодания в Украине будет и дожди со снегом.

После 6 ноября наступит время похолодания - в некоторых регионах "минусовая" температура воздуха будет даже днем.

"Ориентировочно от 1 до 6 ноября в большинстве областей будет преобладать относительно теплый характер и иногда местами будут покапывать небольшие дожди. А вот уже от 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период", - сказал синоптик.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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