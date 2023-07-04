В Украину идет сильная жара: синоптик назвал даты

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой - температура воздуха повысится на 3-5 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди и грозы. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Укргидрометцентра.
"Неделя обещает быть жаркой. Поэтому не забывайте об этом и позаботьтесь о своей безопасности", — говорится в сообщении в Facebook.
Погода на сегодня
Во вторник, 4 июля, в Украине преимущественно без осадков. В западных и северо-восточных областях днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха будет составлять 26-31° тепла. На западе страны будет немного прохладнее, столбики термометров покажут +22… +27°.
Погода на завтра
В среду и четверг, 5-6 июля, в западных, северных и большинстве центральных областей синоптик прогнозирует кратковременные дожди с грозами. На остальной территории будет без осадков.
Температура воздуха по всей территории Украины повысится на 3-5 градусов.
Погода на 7 июля
В пятницу в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Без осадков будет в юго-восточной части Украины.
Температура воздуха на юге и востоке ночью составит около 20-25 °, а днем воздух прогреется до +31-36 °.
В западных областях ночью будет +12…+18 °, а днем +20… +26 °.
На остальной территории ночью температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +22°, днем 26-32° тепла.
Погода в Украине в июле - прогнозы синоптиков
Украинские синоптики прогнозируют, что температура воздуха в июле ожидается на полтора-два градуса выше нормы. Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.
В среднем столбики термометра в течение месяца будут подниматься до 21-26 градусов тепла, в Карпатах — до +17...+19.
В то же время количество осадков будет в пределах месячной нормы, кроме юго-западных областей, где ожидается немного меньше нормы. Так, месячное количество ожидается на уровне 34-96 мм, в Карпатах - до 150 мм.
Как сообщал Главред, ранее синоптик прогнозировал, что погода в Украине в июле будет переменчивой - дожди с грозами будут чередоваться с жарой.
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