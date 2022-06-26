В июле украинцев ждет адская погода: каким будет экватор лета - прогноз синоптика

Погода в Украине летом 2022 будет теплой / Фото pixabay.com

Погода в Украине в июле будет теплой. Украинские синоптики прогнозируют, что температура воздуха ожидается на полтора-два градуса выше обычного. Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

В среднем столбики термометра в течение месяца будут подниматься до 21-26 градусов тепла, в Карпатах — до +17...+19.

В то же время количество осадков будет в пределах месячной нормы, кроме юго-западных областей, где ожидается немного меньше нормы, прогнозирует синоптик. Так, месячное количество - ожидается на уровне 34-96 мм, в Карпатах - до 150 мм.

В Укргидрометцентре напомнили, что абсолютный максимум температуры воздуха в июле составляет +34...39 градусов, в южных, восточных, юго-восточных областях и Крыму - местами +40...+41, в горных районах - от+ 26 до +33 градусов.

Как сообщал Главред, синоптик портала Gismeteo прогнозирует, что погода в Украине резко изменится - в июле страну будет накрывать невероятной жарой, но будут резкие перепады температуры. В частности, уже к концу июня столбики термометров в большинстве областей поднимутся выше +30 градусов.

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