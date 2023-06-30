Грозы будут чередоваться с жарой: какой будет погода в Украине в июле 2023

В начале июля температура воздуха будет выше средних многолетних показателей. Потепление уже начинает ощущаться, говорит прогноз погоды.

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Погода / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в июле будет переменчивой - дожди с грозами будут чередоваться с жарой.

Согласно прогнозам синоптиков, второй месяц лета начнется с поступления теплого воздуха из районов стран Балканского полуострова, Средиземного моря и полуострова Малая Азия. В связи с этим температура воздуха в первой декаде июля будет выше средних многолетних показателей.

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Прогноз погоды говорит: столбики термометров днем почти на всей территории Украины будут подниматься до +27…+33 градусов. В западных и северных регионах будет немного прохладнее - воздух прогреется до +23… +28 градусов.

Во второй июля очень жарко будет на Юге - температура воздуха поднимется выше нормы. По всей ее территории страны пройдут неравномерные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

В третьей декаде июля станет прохладнее. На территорию Украины начнут заходить воздушные массы скандинавского происхождения.

Погода в Украине в июле - прогнозы синоптиков

Украинские синоптики прогнозируют, что температура воздуха в июле ожидается на полтора-два градуса выше нормы. Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

В среднем столбики термометра в течение месяца будут подниматься до 21-26 градусов тепла, в Карпатах — до +17...+19.

В то же время количество осадков будет в пределах месячной нормы, кроме юго-западных областей, где ожидается немного меньше нормы. Так, месячное количество - ожидается на уровне 34-96 мм, в Карпатах - до 150 мм.

Синоптик портала Gismeteo прогнозирует, что погода в Украине резко изменится - в июле страну будет накрывать невероятной жарой, но будут резкие перепады температуры. В частности, уже к концу июня столбики термометров в большинстве областей поднимутся выше +30 градусов.

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