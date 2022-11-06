В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал дату

В восточных, центральных и южных областях существует большая вероятность того, что серьезно похолодает. Мороз будет даже днем, говорит прогноз погоды.
Народный синоптик Стас Щедрин озвучил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2022 и заявил, что в нашу страну идут сильные снегопады и мороз.
В частности, во второй декаде ноября в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность того, что придут метели и морозы.Температура воздуха до -2…-4 градусов днем, передает ТСН.
Раньше такой прогноз погоды озвучивал и портал Gismeteo. Синоптики отмечали, что снег и морозы до -5…-11° ударят в Украине в середине ноября, а в декабре температура воздуха снизится еще ниже.
Погода в Украине - прогнозы синоптиков
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 6 ноября на всей территории Украины прогнозируется холодная погода.
Ночью от -3 мороза до +4 тепла, а днем столбик термометра будет колебаться от +4 до +9 градусов.
Однако в южных и западных регионах ожидается более приятная погода с +9... +14 градусами днем, тогда как в Крыму воздух прогреется до +16 градусов.
С 14 ноября в Украине похолодает - температура воздуха опуститься до -15 градусов, прогнозируют синоптики.
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