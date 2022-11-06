УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал дату

6 ноября 2022, 11:26

В восточных, центральных и южных областях существует большая вероятность того, что серьезно похолодает. Мороз будет даже днем, говорит прогноз погоды.

погода, зима, снег
В Украину идет похолодание / Фото Reuters

Народный синоптик Стас Щедрин озвучил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2022 и заявил, что в нашу страну идут сильные снегопады и мороз.

В частности, во второй декаде ноября в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность того, что придут метели и морозы.Температура воздуха до -2…-4 градусов днем, передает ТСН.

Раньше такой прогноз погоды озвучивал и портал Gismeteo. Синоптики отмечали, что снег и морозы до -5…-11° ударят в Украине в середине ноября, а в декабре температура воздуха снизится еще ниже.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 6 ноября на всей территории Украины прогнозируется холодная погода.

Ночью от -3 мороза до +4 тепла, а днем столбик термометра будет колебаться от +4 до +9 градусов.

Однако в южных и западных регионах ожидается более приятная погода с +9... +14 градусами днем, тогда как в Крыму воздух прогреется до +16 градусов.

С 14 ноября в Украине похолодает - температура воздуха опуститься до -15 градусов, прогнозируют синоптики.

Другие новости:

война в Украине синоптик прогноз погоды новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал дату

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

Реклама
09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

Реклама
23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

22:47

Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

22:35

Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепленияВидео

22:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

21:50

"Путин перешагнет через красную линию": Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружияВидео

21:30

Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

21:03

Российские корабли будут мигом уничтожены: Зеленский заявил о намерении создать флот морских дроновВидео

21:02

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

20:27

В Англии Андрей Данилко продал авто Фредди Меркьюри за 11 млн гривенВидео

20:14

Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в ИранеВидео

20:10

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

19:48

Защитница Мариуполя "Пташка" показала трогательное видео с возлюбленным, погибшим на войнеВидео

19:38

Ответ на террор РФ: Зеленский анонсировал хорошие новости насчет ПВО/ПРО для УкраиныВидео

19:23

Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем КондратюкомВидео

19:20

Что будет после полного распада Россиимнение

18:55

"Я к нему, как к ребенку относился": Лукашенко устроил комедию из-за санкций от ЗеленскогоВидео

18:50

Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

18:28

Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФВидео

18:26

В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор КьелдалВидео

17:58

Графики уже не актуальны: Левый берег Киева срочно отключают от электропитанияВидео

Реклама
17:31

Зеленский поддержал идею о полном запрете работы российских артистовВидео

17:31

"Орбана вытащили из заднего места Путина": в Варшаве устроили яркий перформансВидео

17:18

Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам

17:17

Успел повоевать аж 1,5 часа: российский оккупант установил "рекорд" в УкраинеВидео

16:59

Воевавший в Украине оккупант устроил пожар РФ: в ночном клубе погибли 13 человекВидео

16:41

Агрессоры "назначили" новым гауляйтером Мариуполя бывшего мэра-коррупционера Якутска и ИркутскаВидео

16:35

Имбирь не зря называют суперпродуктом: кому стоит есть чудо-коренеплод

16:32

Оккупанты готовят ловушку для ВСУ на Херсонщине: Гуменюк рассказала, что задумали россиянеВидео

16:28

В Екатеринбурге партизаны подожгли цистерны с топливом, предназначенные для оккупантов РФВидео

16:12

Украину накроет сильный мороз: синоптики рассказали о мощной атаке холодаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять