В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал дату

В Украину идет похолодание / Фото Reuters

Народный синоптик Стас Щедрин озвучил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2022 и заявил, что в нашу страну идут сильные снегопады и мороз.

В частности, во второй декаде ноября в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность того, что придут метели и морозы.Температура воздуха до -2…-4 градусов днем, передает ТСН.

Раньше такой прогноз погоды озвучивал и портал Gismeteo. Синоптики отмечали, что снег и морозы до -5…-11° ударят в Украине в середине ноября, а в декабре температура воздуха снизится еще ниже.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 6 ноября на всей территории Украины прогнозируется холодная погода.

Ночью от -3 мороза до +4 тепла, а днем столбик термометра будет колебаться от +4 до +9 градусов.

Однако в южных и западных регионах ожидается более приятная погода с +9... +14 градусами днем, тогда как в Крыму воздух прогреется до +16 градусов.

С 14 ноября в Украине похолодает - температура воздуха опуститься до -15 градусов, прогнозируют синоптики.

Другие новости: