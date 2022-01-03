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В Украину надвигаются метели и шторм: синоптики объявили об опасности

3 января 2022, 18:00

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине во вторник, 4 января, будет дождливая но с плюсовой температурой днем.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометцентра, днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и северо-востоке страны с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждает Укргидрометцентр.

Погода на 4 января

Температура ночью 0-5 градусов тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1-6 градусов мороза.

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Днем 3-8 градусов тепла, на юге Одесской области до 11 градусов.

В Киевской области 4 января облачно с прояснениями.

"Ночью в столице местами небольшой дождь, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов. В Киеве ночью 2-4 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (третий уровень), в связи с оттепелью, ожидается 4 января – на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области.

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"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", - говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), в связи с дождями и снеготаянием, ожидается 4 января в горах Черновицкой области. 5 января - в среднегорье Львовской области.

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Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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