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В Украину придет аномальное потепление

7 февраля 2022, 22:46

На юге будет преобладать плюсовая температура, которая лишь ночью может опуститься до точки замерзания.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этой неделе будет с резкими перепадами температуры. Как прогнозируют синоптики, в некоторых регионах страны днем столбики термометров покажут 9 градусов выше нуля.

Во вторник, 8 февраля, в западной части Украины ночью возможны незначительные заморозки до двух градусов мороза. Днем температура будет колебаться в пределах от 0 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный со скоростью порывов от 7 до 12 метров за секунду.В центре, на севере и на востоке Украины температура, как днем, так и ночью будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса по Цельсию.

На юге будет преобладать плюсовая температура, которая лишь ночью может опуститься до точки замерзания.

В среду, 9 февраля, на всей территории западной Украины, а также в части центральной, небольшая облачность будет чередоваться с прояснениями. Минимальная суточная температура – 0 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 4 – 7 градусов тепла.

В четверг, 10 февраля, существенных изменений не предвидится, но в некоторых местах западной Украины воздух прогреется вплоть до 9 градусов выше нуля. Погода будет солнечной с небольшой облачностью. Лишь на востоке страны могут быть ночные заморозки.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

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