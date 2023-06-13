В Украину ворвется африканская жара: синоптики назвали, когда ждать

Еще 14 июня в северо-восточных областей будет местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине 14 июня будет с изменениями. Как сообщают синоптики, градусы будут набирать обороты в сторону повышения.

В Укргидрометцентра отмечают, что в большинстве областей Украины ожидается в течение недели теплая или очень теплая погода.

Температура ночью +9...+16 °С, днем в западных и северных областях +15...+20 °С, на остальной территории +21...+26 °С.

14 июня кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

В Закарпатье и Прикарпатье – умеренные дожди. В последующие двое суток в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, лишь на севере в четверг и на юге страны без осадков.

По данным синоптиков meteoprog, уже с 21 июня в Украину придет сильнейшая жара.

Карта погоды / meteoprog.com

Когда ждать резкого потепления

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины этой недели почувствуется существенное потепление.

По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.

Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.

"По всей территории понедельник-вторник еще будет прохладно. Среда – как переходный этап. Четверг-пятница – повышение температуры – глаза +22-27 градусов. На западе страны можно будет наблюдать паводки за счет ливней, но они кратковременны и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией", — подчеркнула синоптик.

Смотрите видео о том, каким будет лето в Украине:

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