В Украину ворвется африканская жара: синоптики назвали, когда ждать

Погода в Украине 14 июня будет с изменениями. Как сообщают синоптики, градусы будут набирать обороты в сторону повышения.
В Укргидрометцентра отмечают, что в большинстве областей Украины ожидается в течение недели теплая или очень теплая погода.
Температура ночью +9...+16 °С, днем в западных и северных областях +15...+20 °С, на остальной территории +21...+26 °С.
14 июня кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В Закарпатье и Прикарпатье – умеренные дожди. В последующие двое суток в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, лишь на севере в четверг и на юге страны без осадков.
По данным синоптиков meteoprog, уже с 21 июня в Украину придет сильнейшая жара.
Когда ждать резкого потепления
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины этой недели почувствуется существенное потепление.
По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.
Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.
"По всей территории понедельник-вторник еще будет прохладно. Среда – как переходный этап. Четверг-пятница – повышение температуры – глаза +22-27 градусов. На западе страны можно будет наблюдать паводки за счет ливней, но они кратковременны и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией", — подчеркнула синоптик.
Смотрите видео о том, каким будет лето в Украине:
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