В Украину "ворвется" настоящее лето

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине летом 2022 будет жаркой, однако ожидается нестабильной. Ожидаются резкие температурные перепады, которые повлекут за собой грозы и шквальный ветер.

Климатолог Светлана Бойченко отметила, что, судя по последним тенденциям, температура летом будет превышать норму. "Причем если раньше жаркая была характерной для июля – августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь", – сказала Бойченко.

По ее словам, большой засухи в Украине не прогнозируется, а дождей будет больше, чем раньше.

Климатолог прогнозирует достаточно жаркие дни в июле и августе.

"Средняя температура составит +23…+24 градуса. В то же время, будет освежающая прохлада, а также дождливые дни", - сказала она в интервью kp.ua.

Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.

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