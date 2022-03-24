В Украину "ворвется" настоящее лето

Большой засухи в Украине не прогнозируется, а дождей будет больше, чем раньше.
Погода в Украине летом 2022 будет жаркой, однако ожидается нестабильной. Ожидаются резкие температурные перепады, которые повлекут за собой грозы и шквальный ветер.
Климатолог Светлана Бойченко отметила, что, судя по последним тенденциям, температура летом будет превышать норму. "Причем если раньше жаркая была характерной для июля – августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь", – сказала Бойченко.
По ее словам, большой засухи в Украине не прогнозируется, а дождей будет больше, чем раньше.
Климатолог прогнозирует достаточно жаркие дни в июле и августе.
"Средняя температура составит +23…+24 градуса. В то же время, будет освежающая прохлада, а также дождливые дни", - сказала она в интервью kp.ua.
Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.
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