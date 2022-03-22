В Украину ворвется похолодание и снег: синоптик назвала точную дату непогоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 23 марта будет теплой и приятной. Как сообщают синоптики, по всей территории Украины ожидается солнечная, теплая, по-настоящему весенняя погода.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в большинстве областей воздух прогреется до 10-17 градусов.

Это не касается Крыма и Приазовья – там температура воздуха будет +7 +10 градусов. В столице столбики термометров будут показывать +15 градусов.

Синоптик отмечает, что в течение нескольких последующих дней "температура воздуха начнет вытворять "что попало".

Похолодание и мокрый снег

"24-25 марта в Украине предполагается более холодная воздушная масса, возможны осадки, возможен даже мокрый снег. Примите это во внимание? особенно жители северной и центральной частей Украины", - заявила Диденко.

26 марта в Украину придет потепление, однако в воскресенье снова будет холодно – днем ожидается до +2 +8 градусов. С понедельника снова ожидается улучшение погоды, резюмировала синоптик.

Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.

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