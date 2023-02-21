В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17

Погода в Украине в ближайшие дни будет напоминать настоящую весну. Хоть 21 февраля в Украину пришел циклон Willy с атмосферными фронтами, но уже в конце недели температура в стране заметно увеличится.
Как сообщает метеосайт Ventusky, уже в эти выходные страну накроет потепление +15.
В субботу, 25 февраля, Украина получит настоящий "тепловой удар" от постепенно, но заметно вытесняющей зиму весны.
Согласно данным Ventusky, днем страну ожидают почти летняя температура:
- Черновцы и область +16...+17
- Одесса и область +11...+15
- Винница +14
- Киев и область до +13
- Житомир и область +12...+14
- Тернополь +13
- Ровно +11
- Львов и область +10...+12
- Кропивницкий +11
- Днепр и область до +10
- Чернигов +9
Читайте такжеПочему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запреты
Погода на начало марта в Украине
Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.
Читайте также:
- Зачем лавровый лист добавляют в чай: шикарный рецепт из СССР
- Приносят богатство: какие блины обязательно готовили на Масленицу 2023 - рецепт с дырочками
- Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецепт