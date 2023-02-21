В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17

Украина получит настоящий "тепловой удар" от постепенно, но заметно вытесняющей зиму весны.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет напоминать настоящую весну. Хоть 21 февраля в Украину пришел циклон Willy с атмосферными фронтами, но уже в конце недели температура в стране заметно увеличится.

Как сообщает метеосайт Ventusky, уже в эти выходные страну накроет потепление +15.

В субботу, 25 февраля, Украина получит настоящий "тепловой удар" от постепенно, но заметно вытесняющей зиму весны.

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Согласно данным Ventusky, днем страну ожидают почти летняя температура:

Черновцы и область +16...+17

Одесса и область +11...+15

Винница +14

Киев и область до +13

Житомир и область +12...+14

Тернополь +13

Ровно +11

Львов и область +10...+12

Кропивницкий +11

Днепр и область до +10

Чернигов +9

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Погода на начало марта в Украине

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до конца февраля.

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