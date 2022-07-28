В Украину ворвется пекло в сентябре: синоптики предупредили о 40-градусной жаре осенью

Столбики термометров поднимутся в двух областях Украины до +38...+40 градусов.
Погода в Украине в начале осени порадует практически летней жарой. Как прогнозируется, с 9 сентября, во многих областях Украины столбики термометров покажут до 40 градусов.
По данным сервиса ventusky.com, самой высокой будет температура в Одесской и Николаевкой областях.
Там столбики термометров поднимутся до +38...+40 градусов. При этом, почти во всех других регионах также будет достаточно жарко - +30...+36 градусов.
Настоящее "бабье лето" можно ожидать в середине сентября. Прохладнее всего будет на севере Украины, а именно в некоторых регионах Черниговской и Сумской областей, там термометры покажут +20...+24 градуса. В то же время, в Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях следует ожидать +22...+24.
Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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