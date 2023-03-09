В Украину возвращается зима: на выходных страну заметет снегом

Погода в Украине на этих выходных 11 и 12 марта будет зимней. По прогнозу синоптиков, в страну вернется снегопад.
По данным погодного радара Ventusky, в некоторых областях станет холодно.
В субботу, 11 марта дневная температура будет подниматься до отметок +7...+12 градусов. Днем - дожди на западе, востоке и в центре.
К вечеру на западе температура опустится до -4 градусов. Там ночью ожидаются осадки в виде снега. Будет дождливо - в центре, юге и на востоке.
В воскресенье, 12 марта, температура существенно снизится. В западных областях ожидается небольшой минус, на севере и в центре – +1...+2 градуса, на юге будет около +7 градусов.
На востоке прогнозируют до 12 выше нуля. Утром прогнозируют дожди. Они охватят восток, центр и юг. В западных и северных областях прогнозируют снег.
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Днем будет идти дождь. На остальной территории - без осадков.
Погода на март в Украине
Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
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