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Выстудит морозами: в Украине с новой недели резко упадет температура

25 декабря 2021, 19:51
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Согласно свежему синоптическому прогнозу, в начале будущей, предновогодней, недели в Украине ожидается довольно неоднородная температурная картина.

Морозы
В Украине с новой недели резко упадет температура / УНИАН

В понедельник, 27 декабря, в некоторых регионах Украины ожидается наступление кратковременных морозов до -15 градусов по шкале Цельсия. Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Столбики термометров обрушатся до -15 в Киеве, Львове, Днепре и Виннице. В Запорожье и Ровно будет лишь на пару градусов теплее. После этого стартует новая волна потепления.

Согласно свежему синоптическому прогнозу, в начале будущей недели в Украине ожидается довольно неоднородная температурная картина.

Как говорят синоптики, уже в ближайший четверг, 30 декабря в стране ожидается обратное потепление.

При этом в Черновцах и Ивано-Франковске похолодает на день раньше, а в понедельник, 27 декабря, дело уже пойдет к повышению температур. В Одессе, что в воскресенье, что в понедельник, ртутные столбики будут колебаться в районе нуля.

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Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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