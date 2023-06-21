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Жара атакует: в Украину несется самая теплая погода

Мария Тупик
21 июня 2023, 21:34 обновлено 21 июня, 21:34
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В пятницу, 23 июня, переменная облачность, без осадков, хотя в западных областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Погода в Украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет невыносимо жаркой. Как сообщают синоптики в четверг, 22 июня, температура воздуха поднимется до +30 градусов, но местами ожидаются дожди с грозами.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятны локальные в Житомирской и Винницкой областях", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

На востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

видео дня

Что касается температуры воздуха, в течение дня 22 июня максимальная температура будет +25...+30 градусов.

"Немного свежее на крайнем востоке Украины, +23+26 градусов", - констатировала синоптик.

В Киеве 22 июня осадков не ожидается, завтра днем будет жарко, +28...+30 градусов.

Кроме того, в пятницу, 23 июня, переменная облачность, без осадков, хотя в западных областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер на Левобережье страны северо-восточный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15°С, днем +23...+28°С.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода в Украине в июле

Как сообщают синоптики, с конца июня почувствуется существенное потепление.

По их словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.

Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.

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