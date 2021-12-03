Ждать ли морозов под -40º: украинцев предупредили о погодном феномене

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Тенденция к повышению температуры в Украине сохраняется уже несколько десятилетий, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

Как подчеркнула она в интервью Фактам, последние десять, особенно последние пять лет, являются самыми теплыми, при этом температурная аномалия все время растет.

Собеседница напомнила, что аномальные погодные условия привели к тому, что в 2020 году не только зима, но и осень была самой теплой за последнее столетие.

"Морозы с температурой минус 20−25 градусов люди воспринимают уже как нечто необычное, как погодную странность. Даже в самых холодных регионах Украины — Донецкой и Луганской областях и на высокогорье Карпат — сильные морозы наблюдаются уже не часто. Хотя большую часть прошлого века такая погода зимой была типичной, никого не удивляла. Те же минус 20 случались значительно чаще, чем в наше время. Нередко было и 30 градусов мороза, а то и 40", - отметила она.

Метеоролог уточнила, что в последние десятилетия в Украине зимой существенно изменилась не только температура, но и значительно уменьшились скорость ветра и влажность воздуха.

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"Изменение погоды последних десятилетий привело к тому, что зима в Украине перешла из одной категории в другую. Раньше она у нас на значительной территории была умеренно суровой, а теперь стала мало суровой. Это касается и Донецкой и Луганской областей, где климат более континентальный, чем в остальных регионах страны", - добавила Балабух.

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Ранее Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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