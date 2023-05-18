Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пекло

Погода в Киеве и области будет без осадков. Температура ночью 10-15, днем 21-26.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине будет без существенных осадков в ближайшие выходные. Как прогнозируют синоптики, только в западных и южных областях возможны кратковременные дожди.

В Укргидрометцентре отмечают, что в Украине ожидается переменная облачность.

В западных регионах, днем и южной части местами небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

видео дня

Температура ночью 10-15, в западных регионах 7-12. Днем 21-26, на крайнем западе страны 17-20.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области будет без осадков. Температура ночью 10-15, днем 21-26.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на выходные 20-21 мая

По прогнозу синоптиков, 20 и 21 мая, в центральных, западных и северных областях ожидается местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью преимущественно +10 +16.

На западе столбики термометров поднимутся до +21 +27, на юге будет жарко - до +29 градусов.

Дожди с грозами 21 мая переместятся в южные, восточные, а также Полтавскую и Днепропетровскую области.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

Погода на лето в Украине

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине летом 2023 года будет прохладнее, чем в прошлом году.

Средняя температура воздуха составит около 20 градусов тепла, то есть на три градуса ниже. При этом осадков в столице будет больше.

Синоптики wisemeteo прогнозируют всего 30 дождливых дней.

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