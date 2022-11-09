Зима наступит по расписании: синоптики рассказали, когда темперута опустится до минус 21

Погода в Украине в декабре не принесет приятных сюрпризов.
Погода в Украине сменится на зимнюю уже с первого декабря - сюрпризов ожидать не стоит, а вот минусовую температуру и первые снеговые осадки следует ожидать уже в конце ноября.
Первая половина декабря окажется морозной. Температура воздуха в первую зимнюю неделю опустится до -1…-4 градусов. Ночью будет холоднее – примерно -6…-8 градусов, рассказали синоптики портала Gismeteo.
Сильное похолодает в Украине начиная с 7 декабря. В северо-восточных областях столбики термометров могут опускаться даже до -21 градуса. Днем средняя температура воздуха -8 градусов в северных и западных областях, -12 — в восточных.
Вторая декада декабря, по прогнозам синоптиков окажется теплее, будет много плюсовых дней. Температуру воздуха будет держаться в пределах +2…-6 градусов.
Что касается снега, то осадки с 1 декабря следует ожидать только в западных областях. В других регионах заснежит только со второй недели декабря.
Погода в Украине в ноябре
Как сообщает народный синоптик Стас Щедрин, кроме похолодания в Украине будет и дожди со снегом.
После 6 ноября наступит время похолодания - в некоторых регионах "минусовая" температура воздуха будет даже днем.
"Ориентировочно от 1 до 6 ноября в большинстве областей будет преобладать относительно теплый характер и иногда местами будут покапывать небольшие дожди. А вот уже от 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период", - сказал синоптик.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Вам может быть интересно:
- В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал дату
- Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюга
- Врежет мороз до - 15° и завалит снегом: украинцы узнали сроки атаки холода