Зима наступит по расписании: синоптики рассказали, когда темперута опустится до минус 21

Синоптики рассказали, когда темперута опуститься до минус 21 / УНИАН

Погода в Украине сменится на зимнюю уже с первого декабря - сюрпризов ожидать не стоит, а вот минусовую температуру и первые снеговые осадки следует ожидать уже в конце ноября.

Первая половина декабря окажется морозной. Температура воздуха в первую зимнюю неделю опустится до -1…-4 градусов. Ночью будет холоднее – примерно -6…-8 градусов, рассказали синоптики портала Gismeteo.

Сильное похолодает в Украине начиная с 7 декабря. В северо-восточных областях столбики термометров могут опускаться даже до -21 градуса. Днем средняя температура воздуха -8 градусов в северных и западных областях, -12 — в восточных.

Вторая декада декабря, по прогнозам синоптиков окажется теплее, будет много плюсовых дней. Температуру воздуха будет держаться в пределах +2…-6 градусов.

Что касается снега, то осадки с 1 декабря следует ожидать только в западных областях. В других регионах заснежит только со второй недели декабря.

Погода в Украине в ноябре

Как сообщает народный синоптик Стас Щедрин, кроме похолодания в Украине будет и дожди со снегом.

После 6 ноября наступит время похолодания - в некоторых регионах "минусовая" температура воздуха будет даже днем.

"Ориентировочно от 1 до 6 ноября в большинстве областей будет преобладать относительно теплый характер и иногда местами будут покапывать небольшие дожди. А вот уже от 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период", - сказал синоптик.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

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