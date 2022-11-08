Ворвется потепление: стало известно, сколько в Украине продлится жарища

Что касается погоды в Киеве, то в среду там дневная температура прогнозируется на уровне +13 градусов без осадков.
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой. Как прогнозируют синоптики, с 9 ноября в Украину придет южный антициклон.
9 ноября средняя дневная температура воздуха в Украине будет +10 +14 градусов, в восточных регионах ожидается более холодные градусы: +7 +10.
Однако поздняя осень напомнит о себе утренними и вечерними туманами.
В большинстве областей будет наблюдаться солнечная и сухая погода - за такой прогноз тоже стоит благодаря южный антициклон.
Что касается погоды в Киеве, то в среду там дневная температура прогнозируется на уровне +13 градусов без осадков.
"Теплая погода продержится в Украине до следующей недели, а затем снова придет ноябрьское похолодание – дело идет к зиме", - сообщила синоптик Наталка Диденко.
Погода на 10 ноября
10 ноября предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10 +13 градусов.
"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - добавила Диденко.
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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине
Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.
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