Ворвется потепление: стало известно, сколько в Украине продлится жарища

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой. Как прогнозируют синоптики, с 9 ноября в Украину придет южный антициклон.

9 ноября средняя дневная температура воздуха в Украине будет +10 +14 градусов, в восточных регионах ожидается более холодные градусы: +7 +10.

Однако поздняя осень напомнит о себе утренними и вечерними туманами.

В большинстве областей будет наблюдаться солнечная и сухая погода - за такой прогноз тоже стоит благодаря южный антициклон.

Что касается погоды в Киеве, то в среду там дневная температура прогнозируется на уровне +13 градусов без осадков.

"Теплая погода продержится в Украине до следующей недели, а затем снова придет ноябрьское похолодание – дело идет к зиме", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

Погода на 10 ноября

10 ноября предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10 +13 градусов.

"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - добавила Диденко.

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Прогноз погоды на зиму 2022-23 в Украине

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в Украине в ноябре будет морозной. Следует ожидать дождей, заморозков и даже снегопада.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Вера Балабух говорила, что зима в Украине сезона 2022/2023 обещает быть еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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