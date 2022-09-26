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Зима в Украине не будет суровой: синоптики опровергли ледяной прогноз

26 сентября 2022, 09:00

Средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг, говорит прогноз погоды.

погода, зима, мороз
Синоптики опровергли фейк о суровой погоде зимой 2022-23 / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине зимой 2022-2023 не будет суровой. Синоптики говорят, что утверждения о том, что грядущая зима будет очень холодной, не имеют под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов.

Результаты анализа температурных показателей за последние десятилетия свидетельствуют, что средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна. Вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

Перенесение начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

Какой будет зима 2022-2023 в Украине

Ранее синоптик прогнозировал, что зима 2022-2023 в Украине не особо будет отличиться температурными показателями по сравнению с сезоном прошлого года. Дней с осадками будет немного. Средняя температура сезона составит 0°C, что незначительно ниже показателя зимы 2021-2022 годов. Настоящая зимняя погода начнется примерно 3 декабря - впервые за сезон отметка термометра достигнет -1°C.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух также считает, что погода в Украине зимой будет еще теплее, чем в предыдущие годы. Причиной этому станет глобальное потепление и влияние Ла-Ниньи.

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