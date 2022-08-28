Когда придут настоящие холода: появился подробный прогноз на зиму в Украине

Появился подробный прогноз на зиму в Украине/ УНИАН

Зима 2022-2023 в Украине не особо будет отличиться температурными показателями по сравнению с сезоном прошлого года. Дней с осадками будет немного.

Средняя температура сезона составит 0°C, что незначительно ниже показателя зимы 2021-2022 годов. Настоящая зимняя погода начнется примерно 3 декабря - впервые за сезон отметка термометра достигнет -1°C, отмечают синоптики wisemeteo.

Прогноз на декабрь 2022

Первый месяц зимы будет теплее, чем в декабре сезона прошлого года. В целом сезон начнется не совсем типично. Средний температурный показатель составит 0°С.

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В начале месяца температура будет колебаться на уровне 0°C. максимальная температурная отметка наступит 5 декабря и составит 8°C - самое время сменить гардероб по сезону. Относительно большого количества осадков можно не беспокоиться – их в этом месяце не предполагается.

Погода в декабре / wisemeteo

Прогноз на январь 2023

Середина зимы принесет похолодание. Средняя температура луны будет колебаться на уровне -2°C. Самым теплым днем ​​станет 2 января с температурой 4°C, самым холодным днем ​​9 января – температура составит -9°C. Продолжительность дня постепенно увеличится к концу месяца до 9 часов. Что касается осадков, в январе их практически не будет.

Погода в январе / wisemeteo

Прогноз на февраль 2023

Февраль будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C, что ниже февраля зимы в прошлом году на 2°C. При этом практически полное отсутствие осадков не изменит погодную картину луны – в феврале "мокрых" дней не ожидается.

Погода в феврале / wisemeteo

Напомним, погода в Украине в сентябре 2022 будет больше похожа на летнюю. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние 30 лет. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

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