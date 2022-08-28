Когда придут настоящие холода: появился подробный прогноз на зиму в Украине

Погода зимой в Украине будет удивлять. Синоптики расписали свой прогноз по датах.
Зима 2022-2023 в Украине не особо будет отличиться температурными показателями по сравнению с сезоном прошлого года. Дней с осадками будет немного.
Средняя температура сезона составит 0°C, что незначительно ниже показателя зимы 2021-2022 годов. Настоящая зимняя погода начнется примерно 3 декабря - впервые за сезон отметка термометра достигнет -1°C, отмечают синоптики wisemeteo.
Прогноз на декабрь 2022
Первый месяц зимы будет теплее, чем в декабре сезона прошлого года. В целом сезон начнется не совсем типично. Средний температурный показатель составит 0°С.
В начале месяца температура будет колебаться на уровне 0°C. максимальная температурная отметка наступит 5 декабря и составит 8°C - самое время сменить гардероб по сезону. Относительно большого количества осадков можно не беспокоиться – их в этом месяце не предполагается.
Прогноз на январь 2023
Середина зимы принесет похолодание. Средняя температура луны будет колебаться на уровне -2°C. Самым теплым днем станет 2 января с температурой 4°C, самым холодным днем 9 января – температура составит -9°C. Продолжительность дня постепенно увеличится к концу месяца до 9 часов. Что касается осадков, в январе их практически не будет.
Прогноз на февраль 2023
Февраль будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C, что ниже февраля зимы в прошлом году на 2°C. При этом практически полное отсутствие осадков не изменит погодную картину луны – в феврале "мокрых" дней не ожидается.
Напомним, погода в Украине в сентябре 2022 будет больше похожа на летнюю. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние 30 лет. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.
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