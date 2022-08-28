Сентябрь 2022 будет самым жарким за последние 30 лет - прогноз погоды на осень в Украине

Погода в Украине в сентябре будет летней / Фото ua.depositphotos.com ​

Погода в Украине в сентябре 2022 будет больше похожа на летнюю. Средняя температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние 30 лет. Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

По ее словам, в сентябре происходит постепенный переход от летних к осенним процессам.

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"Ожидается, что в этом году в течение сентября, особенно в первой половине, на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода", – сказала Балабух 24 каналу.

Синоптик предупредила, что в южных и восточных областях возможен дефицит осадков - погода в сентябре там будет засушливой. В то же время западные регионы наконец-то накроет долгожданная прохлада.

В целом, как говорит прогноз погоды, первая половина осени 2022 будет теплой и засушливой. Потом теплые и холодные воздушные массы будут чередоваться, поэтому ожидается неустойчивая погода.

На территорию Украины будет попадать арктический воздух. Территорию Украины накроют туманы, ожидаются пасмурные дни, заморозки и морось. Кроме того, в Карпатах возможны снегопады и гололедица, резюмировал синоптик.

Погода на осень 2022 в Украине

Погода в Украине осенью будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплой и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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