Впечатлительные подростки: Instagram возьмет блогеров в ежовые рукавицы

Instagram удалит все публикации о "быстром похудении".
Популярная среди подростков социальная сеть Instagram запретит рекламу диет и пластических операций. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Руководство соцсети введет новые ограничения на рекламу в связи с ее негативным влиянием на детей. Так, фанаты Instagram младше 18 лет не смогут увидеть посты о похудении и пластических операциях.
Кроме того, Instagram удалит все публикации о "быстром похудении", а блогеров, популяризирующих вредные для здоровья продукты, заблокируют.
"Мы хотим, чтобы Instagram был местом позитива, поэтому стараемся уменьшить давление на своих пользователей", - отметила менеджер по вопросам публичной политики в Instagram Эмма Коллинз.
Представители соцсети считают, что контент о диетах и пластике может стать причиной пищевых расстройств и нездорового представление о своем теле.
Напомним, что администрация крупнейшей соцсети Facebook заявила о том, что удалила сотни страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине.