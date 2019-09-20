Впечатлительные подростки: Instagram возьмет блогеров в ежовые рукавицы

Instagram / из открытых источников

Популярная среди подростков социальная сеть Instagram запретит рекламу диет и пластических операций. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Руководство соцсети введет новые ограничения на рекламу в связи с ее негативным влиянием на детей. Так, фанаты Instagram младше 18 лет не смогут увидеть посты о похудении и пластических операциях.

Кроме того, Instagram удалит все публикации о "быстром похудении", а блогеров, популяризирующих вредные для здоровья продукты, заблокируют.

"Мы хотим, чтобы Instagram был местом позитива, поэтому стараемся уменьшить давление на своих пользователей", - отметила менеджер по вопросам публичной политики в Instagram Эмма Коллинз.

Представители соцсети считают, что контент о диетах и пластике может стать причиной пищевых расстройств и нездорового представление о своем теле.