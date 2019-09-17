Фейки на $1,6 млн: в Facebook пустили под нож сотни украинских страниц

В Facebook удалили сотни украинских страниц / Фото: Reuters

Администрация крупнейшей соцсети Facebook заявила о том, что удалила сотни страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram, которые вели скоординированные кампании по дезинформации в Украине.

"Мы удалили 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, участвовавших в скоординированном и недостоверном поведении, ориентированном на Украину… Несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наш анализ связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", - говорится в официальном заявлении Facebook.

В компании отметили, что почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

Читайте такжеМасштабный сбой в Facebook и Instagram: что происходитПри этом на рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram было потрачено около $1,6 млн.

Эти учетные записи были выявлены в ходе внутреннего расследования по подозрению скоординированного недостоверного поведения в регионе.

Судя по опубликованным скриншотам, под раздачу попали страницы известных сайтов: Hyser, Znaj.ua и Politeka.

В Facebook добавили, что в ходе расследования обнаружили две независимые друг от друга группы операций по манипуляции общественным мнением, которые велись из Украины и Ирака.

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Напомним, ранее в Facebook признали, что расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.