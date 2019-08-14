У Цукерберга признали прослушку разговоров пользователей Facebook

В компании прекратили анализировать аудиозаписи более недели назад - на фото Марк Цукерберг / Reuters

В Facebook признали, что расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Прекратилась прослушка "более недели назад.

В компании утверждают, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger, сообщает Bloomberg.

"Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад", - говорится в официальном заявлении компании.

В корпорации утверждают, что с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений проверялась эффективность работы программы-робота. Целью сбора информации было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.

По данным агенства, многие сторонние подрядчики, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти аудиосообщения. Сообщается, что сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, однако, не знали, зачем их расшифровывают.

Bloomberg также сообщает, что Facebook не сообщал пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Напомним, ранее сообщалось, что мессенджер Telegram станет неуязвимым для блокировок.