Сбой в работе Facebook и Instagram: что известно о проблемах популярных соцсетей

Соцсети Instagram и Facebook "легли" по всему миру

Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в работе сервиса в ряде стран.

О проблемах в работе Facebook свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-сайтов.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (79%), остальные были связаны с входом на сайт (20%).

Кроме того, также произошли сбои и в работе Instagram. Пользователи столкнулись с проблемами при отправке личных сообщений, а также с обновлением ленты новостей.

Читайте такжеСледом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешкеПри этом проблемы в работе соцсетей затронули многие страны мира, в том числе Украину.

Наиболее сильные проблемы со входом в Facebook испытывают жители западного побережья США. Также значительные проблемы у пользователей из Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Германии.

Напомним, ранее пользователи уже жаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.