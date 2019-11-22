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Телеграм не работает 2019 – сбой в России, Украине и в мире

22 ноября 2019, 15:38

Сбои в работе Telegram зафиксировал и сайт Downdetector.

Telegram не работает
Сбой в Telegram сейчас накрыл весь мир - что случилось / Downdetector

Telegram не работает сейчас, днем 22 ноября.

Сбой Телеграм начался около 15:00. С этого времени пользователи жалуются на отказ мессенджера отправлять сообщения и трудности с их получением. Те, что приходят – доходят с большой временной задержкой.

Кроме того, все посты в пабликах и групповых чатах пропали.

Файлы не загружаются. Также многие не видят историю переписки.

В том числе Телеграмм не работает через мобильный интернет. Также не работает Телеграмм на телефоне.

Телеграмм не соединяется
Телеграмм не соединяется / Downdetector

Сбои в работе Telegram зафиксировал и сайт Downdetector.

Проблема наблюдается не только в Украине и России, но и по всему миру.

Причина сбоя пока не найдена.

Ранее сообщалось, что Telegram станет неуязвимым для блокировок. Новый метод позволяет маскировать трафик мессенджера под обычный, чтобы провайдеры не смогли его обнаружить.

В прошлом году в России началось тестирование новой разработки, позволяющей эффективно блокировать Telegram и ряд других ресурсов, попавших под запрет, которые не поддаются блокированию обычными средствами.

сбой Telegram мессенджер Telegram
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