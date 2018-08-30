В России начался тест новой технологии для блокировки Telegram

30 августа 2018, 22:33

Впрочем, пока все успехи РКН свелись к блокированию доступа в приложение интернет-банкинга Сбербанка.

Telegram хотят все-таки заблокировать - ну, или просто в любой момент иметь такую возможность
Telegram хотят все-таки заблокировать - ну, или просто в любой момент иметь такую возможность

В России началось тестирование новой разработки, позволяющей эффективно блокировать Telegram и ряд других ресурсов, попавших под запрет, которые не поддаются блокированию обычными средствами, сообщает "Рейтерс" со ссылкой на документ, копия которого есть у агентства, передает УНН.

Издание отмечает, что с 6 августа межведомственная комиссия в РФ проводит лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика.

Во время испытаний, как отмечает СМИ, в РФ планировали проверить работу систем фильтрации трафика от ряда российских компаний, входящих в госкорпорацию Ростех. Впрочем, как отмечают очевидцы испытаний, пока все успехи РКН свелись к блокированию доступа в приложение интернет-банкинга Сбербанка. Хотя изначально он вообще не входил в число учебных целей для блокировки.

Читайте такжеДуров объяснил решение Telegram сотрудничать со спецслужбамиНапомним, мессенджер Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами. 

Согласно новой политике конфиденциальности, при наличии судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме, мессенджер Telegram будет предоставлять спецслужбам его IP-адрес и номер телефона.

"Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в сообщении на сайте Telegram.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Роскомнадзор блокировка российские спецслужбы Telegram блокировка Telegram мессенджер Telegram
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:45
"Диор-крошка": модель Эшли Грэм взволновала фанатов снимками в нижнем белье
22:59
Официально: главный тренер "Зари" ушел со своего поста после вылета команды из ЛЕ
22:48
Украина провела стрельбы в Черном море
22:33
В России начался тест новой технологии для блокировки Telegram
22:24
Госдеп потребовал от России прекратить "кошмарить" суда в Азовском море
22:05
Городской совет Черновцов объявил бойкот ЛГБТ-сообществам
21:38
Жерару Депардье выдвинули обвинение в изнасиловании и домогательствах
21:30
РБ Лейпциг - Заря - 3:2. Заря вылетела из ЛЕ. Видео голов
20:59
Лорак побаловала своих поклонников фотоснимком без юбки
20:49
Врачи рассмотрели в недуге Кобзона "афтограф Чернобыля"
20:33
"Холодная война": СМИ гадают, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона
20:04
"Я раздавлю вас!": Олланд рассказал, как Путин кричал на Порошенко на переговорах в Минске
19:54
В Конотопе задержанный педофил признался в растлении сотен детей Видео
19:34
"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
19:13
Названа стоимость наследства Иосифа Кобзона
18:56
Из Иловайского котла было еще несколько выходов - Муженко
18:27
Тимошенко сверкнула грудью в откровенной майке
18:22
У Путина прокомментировали планы Киева денонсировать договор о дружбе с Россией
17:59
Порошенко определился с главой своего предвыборного штаба - СМИ
17:35
"Армія! Мова! Віра!": СМИ назвали автора предвыборной рекламы Порошенко
16:54
"Ура! Я дома!": София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в России
16:46
Добрый дедушка Путин пока не попал в мавзолей мнение
16:42
Чат із актрисою Наталею Сумською
16:33
Составлен топ-100 самых влиятельных людей Украины
16:21
Забавный папа: Энрике Иглесиас покорил поклонников трогательным видео с детьми
16:20
1+1 media представила новый бизнес-юнит новости компании
16:07
"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцев мнение
16:02
Эксперт спрогнозировал в Украине политические бои без правил
15:47
"Слава Украине!": украинский журналист довел до белого каления спикера МИД РФ Захарову
15:39
Российская актриса показала недавние фото и видео с Иосифом Кобзоном Видео
15:34
"А его закопают в парике?": соцсети "взорвала" новость о смерти Иосифа Кобзона
15:22
"Лето продолжается": где в Украине ожидается +33 градуса в эту пятницу
15:17
Жадан объяснил, почему Украина - не Россия
14:43
Лига чемпионов: возможные соперники "Шахтера" и где смотреть жеребьевку группового этапа
14:28
"Майдан украинцев зомбировал", "Крым — непосильная ноша". Что Иосиф Кобзон говорил об Украине Видео
14:23
Украинцам посоветовали начать забирать родственников из России
14:22
В Москве скончался актер из "Оба-на!" и сериала "Глухарь"
14:11
Готовился к смерти: стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона
14:00
Чат із екс-міністром освіти і науки України Сергієм Квітом
13:56
Звуки космоса. Ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики
13:45
Родственники Кобзона подтвердили смерть артиста
13:41
"ЕС смотрит на нас и тихонько ужасается": эксперт объяснил, почему Украина рассорилась с соседями
13:20
Иосиф Кобзон: биография Видео
13:18
В обменниках Киева подскочила стоимость доллара и евро
13:17
Умер Иосиф Кобзон
12:58
Стало известно имя нового героя шоу "Холостяк - 9": жаркие фото и интересные факты Фото
12:45
Геращенко поделилась тревожной информацией о голодающих Сенцове и Балухе Видео
12:22
Незамысловатый реванш пацанов, или Главный вывод из продажи Newsone мнение
12:19
Пояс для спины: особенности воздействия и правила применения
12:15
В Киеве произошла необычная авария: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять