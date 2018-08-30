В России начался тест новой технологии для блокировки Telegram

Telegram хотят все-таки заблокировать - ну, или просто в любой момент иметь такую возможность

В России началось тестирование новой разработки, позволяющей эффективно блокировать Telegram и ряд других ресурсов, попавших под запрет, которые не поддаются блокированию обычными средствами, сообщает "Рейтерс" со ссылкой на документ, копия которого есть у агентства, передает УНН.

Издание отмечает, что с 6 августа межведомственная комиссия в РФ проводит лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика.

Во время испытаний, как отмечает СМИ, в РФ планировали проверить работу систем фильтрации трафика от ряда российских компаний, входящих в госкорпорацию Ростех. Впрочем, как отмечают очевидцы испытаний, пока все успехи РКН свелись к блокированию доступа в приложение интернет-банкинга Сбербанка. Хотя изначально он вообще не входил в число учебных целей для блокировки.

Читайте такжеДуров объяснил решение Telegram сотрудничать со спецслужбамиНапомним, мессенджер Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами.

Согласно новой политике конфиденциальности, при наличии судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме, мессенджер Telegram будет предоставлять спецслужбам его IP-адрес и номер телефона.

"Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в сообщении на сайте Telegram.