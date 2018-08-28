Дуров объяснил решение Telegram сотрудничать со спецслужбами

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Новая политика конфиденциальности мессенджера Telegram, допускающая выдачу спецслужбам данных пользователей, которых подозревают в терроризме, принята, чтобы соответствовать европейским законам об охране личных данных и не относится к России.

"В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

Он отметил, что новые правила не касаются России. "Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление", - подчеркнул Дуров.

Согласно новой политике конфиденциальности, при наличии судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме, мессенджер Telegram будет предоставлять спецслужбам его IP-адрес и номер телефона.

"Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в сообщении на сайте Telegram.