Глобальный сбой в Instagram: что известно о проблеме

Пользователи социальной сети жалуются на целый список внезапно возникнувших проблем.
В работе популярной социальной сети Instagram в четверг, 28 ноября, произошел масштабный сбой. Проблемы в работе соцсети затронули множество регионов мира.
По данным сайта Downdetector, более 70% пользователей соцсети пожаловались на то, что не смогли увидеть обновления в ленте. Кроме того, 17% не смогли войти в собственные аккаунты, а еще 9% пожаловались на невозможность опубликовать пост.
Отмечается, что с наибольшими проблемами столкнулись пользователи Instagram, проживающие в западной Европе и на восточном побережье Южной Америки.
Причины масштабных сбоев в Instagram на данный момент не известны.
Как ранее сообщал Главред, 22 ноября произошел масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram.