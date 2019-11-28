Глобальный сбой в Instagram: что известно о проблеме

В Instagram масштабный сбой / из открытых источников

В работе популярной социальной сети Instagram в четверг, 28 ноября, произошел масштабный сбой. Проблемы в работе соцсети затронули множество регионов мира.

По данным сайта Downdetector, более 70% пользователей соцсети пожаловались на то, что не смогли увидеть обновления в ленте. Кроме того, 17% не смогли войти в собственные аккаунты, а еще 9% пожаловались на невозможность опубликовать пост.

Отмечается, что с наибольшими проблемами столкнулись пользователи Instagram, проживающие в западной Европе и на восточном побережье Южной Америки.

Причины масштабных сбоев в Instagram на данный момент не известны.

Как ранее сообщал Главред, 22 ноября произошел масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram.