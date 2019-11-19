В Facebook и Instagram произошел новый сбой: стали известны подробности

Пользователи соцсетей пожаловались на неполадки со входом / The News Minute

На масштабный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались их пользователи.

Как отмечает сервис Downdetector, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

В свою очередь пользователи Facebook жаловались на проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

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Напомним, ранее пользователи уже жаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.