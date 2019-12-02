Sinoptik и почта ukr.net не работали около двух часов: что произошло

Укр нет не работал

В понедельник, 2 декабря, около 10 часов утра прекратили работать все сервисы ukr.net.

Пользователи не могли зайти на сайт ukr.net, также не работал почтовый клиент ukr.net и не работал сервис погода sinoptik.

По информации, ukr.net был недоступен около двух часов. Примерно в полдень все сервисы компании ukr.net возобновили работу.

Добавим, что сбой в работе укр.нет произошел из-за того, что дата-центр компании был полностью обесточен.

"Временно не работает сервер ukr.net. Причина уже известна: отсутствие входящего электропитания на входе в дата центр по всем основным и резервным каналам. Технические специалисты занимаются устранением проблемы. У пользователей временно нет доступа к почте ukr.net, sinoptik и ряду других ресурсов", — заявил на своей странице в Фейсбуке главный редактор издания Internet.ua (входит в "Укрнет") Дмитрий Сизов.

Чуть позже Сизов сообщил, что работу сервера Укрнет восстановили к 11:35. При этом почта ukr.net не работала еще какое-то время.

Отметим, по состоянию на 12:15 работа всех сервисов укр нет восстановлена.

Напомним. ранее наблюдался сбой в работе во Вконтакте. Причем больше всего не повезло пользователям из европейской части России. Не работал ВК на телефоне, не работал ВК через мобильный интернет и в браузере тоже.