Во ВКонтакте не работает: что делать

ВКонтакте не работает сейчас 2019 / Downdetector

ВКонтакте не работает сейчас: пользователям недоступен сервис Сообщения.

Сегодня, 4 ноября 2019, ВК не работает, если верить смайлу о болезни сервиса, который появляется на белом экране вместо самих сообщений.

Судя по жалобам пользователей, у ряда людей не работает весь сайт Vk.com, а не только Сообщения. Причем больше всего не повезло пользователям из европейской части России. Не работает ВК на телефоне, не работает ВК через мобильный интернет и в браузере тоже.

Читайте такжеВ Vodafone произошел масштабный сбой: в компании объяснилиПо данным Downdetector, 59% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 37% связаны с доставкой сообщений. На сервисной странице Текущее состояние платформы сообщается, что в работе системы сообщений наблюдаются проблемы.

Что случилось с ВК сегодня? По официальной информации, проблемы возникли с дата-центром после того, как соцсеть начала внедрять новую функцию — защиту своих пользователей от оскорблений. Длительность эксперимента – один день, после чего администрация соцсети сделает вывод о его успешности и дальнейших перспективах.

Так что пользователям остается только ждать, чем всё закончится и когда ВК заработает и соцсеть восстановится полностью.

Напомним, весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.

Ранее в Киеве провайдер взбунтовался из-за блокировки ВКонтакте и Одноклассников: фото.