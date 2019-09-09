В Киеве провайдер взбунтовался из-за блокировки ВКонтакте и Одноклассников: фото

После того, как Петра Порошенко на посту президента Украины сменил Владимир Зеленский, в провайдере, видимо, решили, что указ о запрете российских соцсетей больше не работает
В Киеве интернет-провайдер NetAssist подал иск против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.
В начале августа чиновники обнаружили, что провайдер в нарушение указу президента Украины предоставляет доступ к российским сайтам и соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
В ответ руководитель компании Максим Тульев опубликовал на своей странице в Facebook исковое заявление к НКРСИ, в котором оспаривается решение регулятора.
Напомним, весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.