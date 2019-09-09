В Киеве провайдер взбунтовался из-за блокировки ВКонтакте и Одноклассников: фото

Логотип соцсети ВКонтакте / Reuters

В Киеве интернет-провайдер NetAssist подал иск против Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

В начале августа чиновники обнаружили, что провайдер в нарушение указу президента Украины предоставляет доступ к российским сайтам и соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В ответ руководитель компании Максим Тульев опубликовал на своей странице в Facebook исковое заявление к НКРСИ, в котором оспаривается решение регулятора.

Напомним, весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.