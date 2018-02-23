В Украине наконец-то придумали, как блокировать российские сайты

Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановленияправительства относительно блокировки запрещенных российских сайтов.

"Доработанный документ, регламентирующий, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы, появился недавно, в процессе его согласования между госорганами", — говорится в сообщении, пишет Liga.net.

В проекте говорится, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим им IP-адресам. "С одной стороны, это самая простая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится закупать дорогостоящее оборудование. С другой - она очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу", — отмечает издание.

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты. Но, согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 миллиона гривень.

Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств. Хотя из постановления неясно, на какие именно сети будет установлено такое оборудование и хватит ли указанной суммы на его закупку. При этом, участники рынка считают, что сумма, которая потребуется, чтобы мониторить даже 15 операторов, может составлять несколько сотен миллионов гривень.

Когда в прошлом году указ вступил в силу, некоторые провайдеры были готовы пойти на более жесткие меры - установить на свои сети DPI (Deep Packet Inspection — оборудование, которое используется провайдерами для детальной фильтрации трафика). Такая мера значительно усложнила бы работу сервисов и приложений VPN, которыми сейчас пользуются украинцы, все еще предпочитающие сидеть во ВКонтакте и Одноклассниках (согласно исследованию Factum Group, сразу три российских сайта — ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов).

Напомним, украинским провайдерам запретили доступ к крупным российским сайтам, таким как Яндекс, Mail.ru, а также социальным сетям Одноклассники и ВКонтакте на три года.