Официальный дизайн нового смартфона LG V60 ThinQ слили в сеть

Фанатский рендер LG V60 ThinQ

Новый смартфон LG V60 ThinQ должны были представить на выставке Mobile World Congress, но последнюю, увы, отменили. Однако анонс все равно состоится скоро, и на это намекает первый официальный дизайн флагмана, слитый в сеть.

Им поделился сайт Android Headlines. Пресс-рендер демонстрирует камеру в экране, отдельную кнопку под Google Assistant и рамки золотого цвета.

Пресс-рендер смартфона LG V60 ThinQ / Android Headlines

Это уже не первый слив. Показанное ранее изображение намекало, что у телефона будет 4 микрофона, камера на 4 модуля и батарея на 5000 мАч.

Слитое ранее фото смартфона LG V60 ThinQ / Evan Blass

LG V60 ThinQ характеристики официально пока держатся в тайне, но уже есть много предположений и слухов. Смартфон сохранит разъем под наушники, что нынче редкость для флагманов. Он будет работать на Android 10 под управлением процессора Snapdragon 865. Оперативной памяти телефону достанется 8 гигабайт.

LG V60 ThinQ дата анонса пока не раскрывается. Но слитое фото намекает, что о смартфоне мы можем узнать уже 24 февраля.

LG V60 ThinQ цена тоже неизвестна. Не было даже никаких сливов по поводу нее.

Напоминаем, крупнейшую в мире выставку смартфонов отменили из-за угрозы коронавируса. Вирус из Китая слишком напугал организаторов MWC 2020.