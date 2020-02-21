Официальный дизайн нового смартфона LG V60 ThinQ слили в сеть

Телефон должны были представить на MWC 2020, но выставку отменили.
Новый смартфон LG V60 ThinQ должны были представить на выставке Mobile World Congress, но последнюю, увы, отменили. Однако анонс все равно состоится скоро, и на это намекает первый официальный дизайн флагмана, слитый в сеть.
Им поделился сайт Android Headlines. Пресс-рендер демонстрирует камеру в экране, отдельную кнопку под Google Assistant и рамки золотого цвета.
Это уже не первый слив. Показанное ранее изображение намекало, что у телефона будет 4 микрофона, камера на 4 модуля и батарея на 5000 мАч.
LG V60 ThinQ характеристики официально пока держатся в тайне, но уже есть много предположений и слухов. Смартфон сохранит разъем под наушники, что нынче редкость для флагманов. Он будет работать на Android 10 под управлением процессора Snapdragon 865. Оперативной памяти телефону достанется 8 гигабайт.
LG V60 ThinQ дата анонса пока не раскрывается. Но слитое фото намекает, что о смартфоне мы можем узнать уже 24 февраля.
LG V60 ThinQ цена тоже неизвестна. Не было даже никаких сливов по поводу нее.
Напоминаем, крупнейшую в мире выставку смартфонов отменили из-за угрозы коронавируса. Вирус из Китая слишком напугал организаторов MWC 2020.